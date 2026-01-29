・三菱重など防衛関連に資金還流、半導体株高一服でリターンリバーサルの動き観測

・ステラファが一時Ｓ高、大阪医科薬科大と住友重との治験に関わる契約締結

・オキサイドがＳ高、半導体事業の需要上振れ２６年２月期営業利益予想を上方修正

・応用技術が大幅反発、ソリューションサービス堅調で２５年１２月期業績は計画上振れ

・ＫＯＡは３カ月ぶり高値更新、日本や中国などで計画上回り２６年３月期業績予想を上方修正

・インスペックが動き一変、生成ＡＩ市場の急成長で半導体外観検査装置に新たな商機

・アドテストは破竹の７連騰で新値街道まい進、ＡＩ半導体向け好調で今期業績予想を上方修正

・オンコリスが大幅反発、「ＯＢＰ－３０１」の先駆け総合評価相談が終了

・イメージワンは大幅続伸、ＫＡＹＴＵＳ ＪＡＰＡＮとＡＩ領域で協力

・マツモトがカイ気配のまま水準切り上げる、「次世代ＤＡＴ事業」構想の検討を開始



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS