◎２９日前場の主要ヘッドライン
・三菱重など防衛関連に資金還流、半導体株高一服でリターンリバーサルの動き観測
・ステラファが一時Ｓ高、大阪医科薬科大と住友重との治験に関わる契約締結
・オキサイドがＳ高、半導体事業の需要上振れ２６年２月期営業利益予想を上方修正
・応用技術が大幅反発、ソリューションサービス堅調で２５年１２月期業績は計画上振れ
・ＫＯＡは３カ月ぶり高値更新、日本や中国などで計画上回り２６年３月期業績予想を上方修正
・インスペックが動き一変、生成ＡＩ市場の急成長で半導体外観検査装置に新たな商機
・アドテストは破竹の７連騰で新値街道まい進、ＡＩ半導体向け好調で今期業績予想を上方修正
・オンコリスが大幅反発、「ＯＢＰ－３０１」の先駆け総合評価相談が終了
・イメージワンは大幅続伸、ＫＡＹＴＵＳ ＪＡＰＡＮとＡＩ領域で協力
・マツモトがカイ気配のまま水準切り上げる、「次世代ＤＡＴ事業」構想の検討を開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
