インスペック<6656.T>＝動き一変で一時ストップ高。４日ぶりに急速に切り返す展開となっている。同社は半導体パッケージ基板の外観検査装置を手掛けている。生成ＡＩが急速に普及するなか、これまでの半導体微細化に向けた技術を競う流れが追いつかず、これに代わって複数のチップを１つの基盤に高密度で実装するチップレット市場の拡大が顕著となっている。「チップレット化によってパッケージ基板の重要性が更に高まり、関連装置もリプレース需要が生じている」（中堅証券アナリスト）という。同社はこの恩恵を中期的に享受する可能性がある。株価は２０２３年５月に２２８０円の高値をつけた後は一貫して下落トレンドを強いられていたが、時価６００円近辺を軸としたもみ合いは長期トレンドでも大底圏に位置しており、上値余地の大きさが意識されやすい。



応用技術<4356.T>＝大幅反発。２８日の取引終了後、集計中の２５年１２月期単独業績について、売上高が従来予想の７１億円から７４億５４００万円（前の期比４．９％減）へ、営業利益が９億２０００万円から１１億９９００万円（同２８．０％増）へ、純利益が６億４５００万円から９億１４００万円（同２６．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。ソリューションサービス事業で、住宅設備メーカーや建材メーカーへの営業支援ソリューションの導入や、ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）関連の受託開発業務及びソフトウェア販売が堅調に推移したことが要因。また、エンジニアリングサービス事業でも、洪水対策支援などの水防災業務や水道事業支援業務に加え、公園計画などまちづくり支援業務、ＣＩＭ（コンストラクション・インフォメーション・モデリング）活用コンサルティング業務などが伸長した。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を３０円から４０円に引き上げた。



マツモト<7901.T>＝急伸。学校アルバムの制作を主力とするニッチトップ企業で、一般商業印刷にも展開する。業績は赤字が続いているが、私募債を発行して調達した資金でＳａａＳ事業などへの展開も図っている。そうしたなか、２８日取引終了後、ＳｏｌａｎａブロックチェーンとＡＩを活用した「次世代ＤＡＴ（デジタル・アセット・トレジャリー）事業」構想の検討を開始したことを発表、これを手掛かり材料に短期資金が集中する格好となった。信用買い残も枯れた状態で株式需給面からの売り圧力の乏しさも上値の軽さを意識させている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



