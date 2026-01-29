Number_iの平野紫耀が1月29日に誕生日を迎え、メンバーからの祝福メッセージが注目を集めている。

■神宮寺勇太「紫耀誕生日おめでとう これからもよろしくね 愛してる」

神宮寺勇太は自身のInstagramのストーリーズを更新。「紫耀誕生日おめでとう これからもよろしくね 愛してる」と祝福の言葉を添え、車内で撮影した3ショットを公開した。

写真には神宮寺、隣からひょっこり顔を出す平野、そして後部座席からピースサインを見せる岸優太の姿が写っており、リラックスした雰囲気が伝わってくる。

さらに神宮寺は「ちなみに俺のメール何番？」と問いかけた。

この投稿に対し、平野は「めっちゃ一位でした笑」とコメントし、メンバーとのやりとりを楽しむ様子を見せた。

■岸優太「紫耀HBD はぴねーーーーーーーーーす！！！！」

岸もストーリーズを更新。「紫耀HBD」と大量の“HBD”文字を並べたインパクト抜群の投稿で誕生日を祝福し、「これからもよろしくお願いします！はぴねーーーーーーーーーす！！！！」とメッセージを添えた。

この投稿に対し、平野が「すごいじゃん笑 そーゆーデザイン背景かと思ったわ笑」とツッコミを入れるやりとりも見られ、仲の良さがうかがえる。

SNSでは「誕生日おめでとう」「あいかわらず仲良しでほっこり」「愛が強すぎる」「今年も岸くんからの愛重め」「3人の関係性が尊い」「誕生日の祝福が平和すぎる」「一生この空気感でいてほしい」「しょおが愛されてる世界幸せ」といった声が寄せられている。

■各業界からも祝福の声 平野紫耀のビジュアルとともに投稿続々

また、雑誌やブランドなど各業界の公式アカウントからも、平野のビジュアルとともに祝福の投稿が相次いだ。

こうした投稿の数々からも、平野が様々な分野で高い支持を集めていることがうかがえる。

