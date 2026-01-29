メイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ] が1月29日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.8％増の162億円に伸び、通期計画の204億円に対する進捗率は79.9％に達し、5年平均の77.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.2％増の41億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の61.2億円となり、売上営業利益率は前年同期の17.9％→17.4％に低下した。



株探ニュース

