ＳＢＩインシュアランスグループ <7326> [東証Ｇ] が1月29日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の110億円→117億円(前期は94.7億円)に6.4％上方修正し、増益率が16.1％増→23.5％増に拡大し、従来の9期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の36.9億円→43.9億円(前年同期は46億円)に19.0％増額し、減益率が19.8％減→4.6％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の40円→45円(前期は23円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日公表した 「2026年３月期第３四半期連結累計期間の決算速報のお知らせ」に記載のとおり、当第３四半期連結累計期間の決算速報値は、前年同期に比べ増収増益となる見通しです。当社は、この決算速報値や最近の業績動向を踏まえ、2026年３月期通期の連結業績予想を上方修正することといたしました。



連結配当性向40％程度を目安とする配当方針に基づき、今回の連結業績予想の上方修正を踏まえて、2026年３月期の期末配当予想を増額修正することといたしました。本日公表した連結業績予想の上方修正および期末配当予想の増額修正を反映した場合の当期の連結配当性向は、39.9％となる見込みです。

