29日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比84.00円（-0.16％）安の5万3274.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1164、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は239.66円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が78.62円、レーザーテク <6920>が36.9円、フジクラ <5803>が30.42円、リクルート <6098>が23.87円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を457.26円押し上げ。次いでトヨタ <7203>が13.20円、ファナック <6954>が12.53円、信越化 <4063>が12.20円、ファストリ <9983>が7.22円と続いた。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、保険、海運、証券・商品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、サービスが並んだ。



