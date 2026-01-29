29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％増の3263億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.2％増の1885億円だった。



個別ではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> など25銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> が5.37％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.34％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.71％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.31％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.79％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は5.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1249億8200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金977億1900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が164億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が103億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が99億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億9000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が79億5700万円の売買代金となった。



株探ニュース

