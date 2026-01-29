ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124982 35.9 48030
２. <1542> 純銀信託 35081 47.3 62890
３. <1540> 純金信託 31312 77.5 26450
４. <1357> 日経Ｄインバ 16401 57.0 5156
５. <1458> 楽天Ｗブル 10390 49.6 57030
６. <1360> 日経ベア２ 9929 56.1 126.8
７. <1579> 日経ブル２ 8890 65.0 516.6
８. <1321> 野村日経平均 7957 -20.8 55340
９. <2036> 金先物Ｗブル 7284 85.7 290000
10. <314A> ｉＳゴールド 6435 192.5 401.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 5473 47.2 3178
12. <1326> ＳＰＤＲ 4443 167.8 77780
13. <1306> 野村東証指数 4415 32.6 3697
14. <1541> 純プラ信託 3593 11.3 14695
15. <1328> 野村金連動 3422 93.3 20070
16. <1568> ＴＰＸブル 2769 82.1 759.0
17. <200A> 野村日半導 2478 16.7 3014
18. <1489> 日経高配５０ 2375 70.6 2969
19. <1329> ｉＳ日経 1970 -11.5 5548
20. <1459> 楽天Ｗベア 1746 156.8 209
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1465 -8.9 73620
22. <1673> ＷＴ銀 1395 -23.4 16455
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1309 76.9 364.1
24. <1615> 野村東証銀行 1238 208.0 580.6
25. <1358> 上場日経２倍 1216 137.5 91300
26. <1330> 上場日経平均 1022 -35.8 55390
27. <1655> ｉＳ米国株 1010 32.4 771.7
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ 965 302.1 58550
29. <1308> 上場東証指数 931 42.6 3654
30. <1320> ｉＦ日経年１ 894 -11.9 55150
31. <1545> 野村ナスＨ無 667 -26.2 40270
32. <1571> 日経インバ 662 123.6 392
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 634 -36.1 2145.0
34. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 594 813.8 2053
35. <2841> ｉＦＥナ百有 495 526.6 1525
36. <2559> ＭＸ全世界株 452 -53.1 26400
37. <1346> ＭＸ２２５ 445 -33.0 55040
38. <2090> 農中米債７Ｈ 436 -100.0 4500
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 434 -24.0 30670
40. <1356> ＴＰＸベア２ 423 206.5 159.2
41. <1543> 純パラ信託 423 -24.6 92350
42. <213A> 上場半導体株 423 540.9 278.0
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 415 -25.4 61960
44. <425A> ＧＸ純金 410 100.0 453.0
45. <1398> ＳＭＤリート 386 -83.8 2035.0
46. <496A> ＯｎｅＪ２０ 385 -100.0 998.5
47. <2244> ＧＸＵテック 380 -61.2 3124
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 372 -45.8 1072
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ 369 54.4 434.0
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 356 -39.1 2209
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124982 35.9 48030
２. <1542> 純銀信託 35081 47.3 62890
３. <1540> 純金信託 31312 77.5 26450
４. <1357> 日経Ｄインバ 16401 57.0 5156
５. <1458> 楽天Ｗブル 10390 49.6 57030
６. <1360> 日経ベア２ 9929 56.1 126.8
７. <1579> 日経ブル２ 8890 65.0 516.6
８. <1321> 野村日経平均 7957 -20.8 55340
９. <2036> 金先物Ｗブル 7284 85.7 290000
10. <314A> ｉＳゴールド 6435 192.5 401.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 5473 47.2 3178
12. <1326> ＳＰＤＲ 4443 167.8 77780
13. <1306> 野村東証指数 4415 32.6 3697
14. <1541> 純プラ信託 3593 11.3 14695
15. <1328> 野村金連動 3422 93.3 20070
16. <1568> ＴＰＸブル 2769 82.1 759.0
17. <200A> 野村日半導 2478 16.7 3014
18. <1489> 日経高配５０ 2375 70.6 2969
19. <1329> ｉＳ日経 1970 -11.5 5548
20. <1459> 楽天Ｗベア 1746 156.8 209
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1465 -8.9 73620
22. <1673> ＷＴ銀 1395 -23.4 16455
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1309 76.9 364.1
24. <1615> 野村東証銀行 1238 208.0 580.6
25. <1358> 上場日経２倍 1216 137.5 91300
26. <1330> 上場日経平均 1022 -35.8 55390
27. <1655> ｉＳ米国株 1010 32.4 771.7
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ 965 302.1 58550
29. <1308> 上場東証指数 931 42.6 3654
30. <1320> ｉＦ日経年１ 894 -11.9 55150
31. <1545> 野村ナスＨ無 667 -26.2 40270
32. <1571> 日経インバ 662 123.6 392
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 634 -36.1 2145.0
34. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 594 813.8 2053
35. <2841> ｉＦＥナ百有 495 526.6 1525
36. <2559> ＭＸ全世界株 452 -53.1 26400
37. <1346> ＭＸ２２５ 445 -33.0 55040
38. <2090> 農中米債７Ｈ 436 -100.0 4500
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 434 -24.0 30670
40. <1356> ＴＰＸベア２ 423 206.5 159.2
41. <1543> 純パラ信託 423 -24.6 92350
42. <213A> 上場半導体株 423 540.9 278.0
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 415 -25.4 61960
44. <425A> ＧＸ純金 410 100.0 453.0
45. <1398> ＳＭＤリート 386 -83.8 2035.0
46. <496A> ＯｎｅＪ２０ 385 -100.0 998.5
47. <2244> ＧＸＵテック 380 -61.2 3124
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 372 -45.8 1072
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ 369 54.4 434.0
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 356 -39.1 2209
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース