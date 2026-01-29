　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　124982　　　35.9　　　 48030
２. <1542> 純銀信託　　　　 35081　　　47.3　　　 62890
３. <1540> 純金信託　　　　 31312　　　77.5　　　 26450
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 16401　　　57.0　　　　5156
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10390　　　49.6　　　 57030
６. <1360> 日経ベア２　　　　9929　　　56.1　　　 126.8
７. <1579> 日経ブル２　　　　8890　　　65.0　　　 516.6
８. <1321> 野村日経平均　　　7957　　 -20.8　　　 55340
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　7284　　　85.7　　　290000
10. <314A> ｉＳゴールド　　　6435　　 192.5　　　 401.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　5473　　　47.2　　　　3178
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4443　　 167.8　　　 77780
13. <1306> 野村東証指数　　　4415　　　32.6　　　　3697
14. <1541> 純プラ信託　　　　3593　　　11.3　　　 14695
15. <1328> 野村金連動　　　　3422　　　93.3　　　 20070
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2769　　　82.1　　　 759.0
17. <200A> 野村日半導　　　　2478　　　16.7　　　　3014
18. <1489> 日経高配５０　　　2375　　　70.6　　　　2969
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1970　　 -11.5　　　　5548
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1746　　 156.8　　　　 209
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1465　　　-8.9　　　 73620
22. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1395　　 -23.4　　　 16455
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1309　　　76.9　　　 364.1
24. <1615> 野村東証銀行　　　1238　　 208.0　　　 580.6
25. <1358> 上場日経２倍　　　1216　　 137.5　　　 91300
26. <1330> 上場日経平均　　　1022　　 -35.8　　　 55390
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1010　　　32.4　　　 771.7
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 965　　 302.1　　　 58550
29. <1308> 上場東証指数　　　 931　　　42.6　　　　3654
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 894　　 -11.9　　　 55150
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 667　　 -26.2　　　 40270
32. <1571> 日経インバ　　　　 662　　 123.6　　　　 392
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 634　　 -36.1　　　2145.0
34. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 594　　 813.8　　　　2053
35. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 495　　 526.6　　　　1525
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 452　　 -53.1　　　 26400
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 445　　 -33.0　　　 55040
38. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 436　　-100.0　　　　4500
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 434　　 -24.0　　　 30670
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 423　　 206.5　　　 159.2
41. <1543> 純パラ信託　　　　 423　　 -24.6　　　 92350
42. <213A> 上場半導体株　　　 423　　 540.9　　　 278.0
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 415　　 -25.4　　　 61960
44. <425A> ＧＸ純金　　　　　 410　　 100.0　　　 453.0
45. <1398> ＳＭＤリート　　　 386　　 -83.8　　　2035.0
46. <496A> ＯｎｅＪ２０　　　 385　　-100.0　　　 998.5
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 380　　 -61.2　　　　3124
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 372　　 -45.8　　　　1072
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 369　　　54.4　　　 434.0
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 356　　 -39.1　　　　2209
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


