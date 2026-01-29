互いに芸能界で唯一の“親友”が『徹子の部屋』へ 70代での初体験を語る
俳優の梅沢富美男、歌手の研ナオコが、29日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】70代になっても親友！仲良しな2人
互いに芸能界で唯一の「親友」という2人。来週50周年に突入する『徹子の部屋』のお祝いに、テレビで女形を披露することは無いと言う梅沢が、今回女形で踊ることに。感動する黒柳徹子だったが、女形でしゃべるのは調子が出ないと言うことで着替えに行く場面も。
70代の2人だが、去年は初めてのことがたくさんあったという。梅沢はディズニー映画の声優にオーディションで選ばれたことが自慢。研は「徹子の部屋コンサート」に初出演して驚いたことがあったと明かす。
去年、それぞれ夫婦で『徹子の部屋』に出演したが、梅沢の妻の夢は「夫と一緒に屋久島に行きたい」だった。その夢はどうなったのか。「親友」2人が丁々発止の爆笑トークを繰り広げる。
