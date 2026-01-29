２９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）と偶然再会。トキが庄田を「半分弱（はんぶんじゃく）さん」と呼んだことから、ネットでは０２年に急逝した名女優の名前と聞き間違える人が続出した。

この日の「ばけばけ」では、久々に再会した庄田へ、トキが「半分弱さん」と呼びかけ、久々の再会を喜び合う。トキは、ヘブンにも「半分弱さん」と紹介し、ヘブンは「友達になりたい」として２人を自宅に招く。

ヘブンは自宅で「ハンブンジャクとは余り聞いた事が無い名前ですね」と言うと、庄田は「半分弱」はニックネームで、本名は「庄田多吉」だと説明。錦織（吉沢亮）の“後釜”が庄田という名前だったことを思い出したヘブンは「ニシコオリサン、アトガマサン…」と口にする。

この「半分弱」という言葉に、ネットでは０２年に５４歳の若さで急逝した俳優の范文雀さんを思い起こす声が多数。范さんは広島出身で、上智大在学中にデビュー。「サインはＶ」で一躍人気者となり、「Ｇメン’７５」などにも出演した。

「半分弱と聞くと、范文雀さんを思い出す」「半分弱と聞いて范文雀さんを思い出した人」「どうしても范文雀と聞こえる」「范文雀、好きな女優さんだった」「そういえばハンブンジャクさんって女優さんがいたなぁ…美人だったなぁ」などの声が上がっていた。