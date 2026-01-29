【BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X】 2月12日 発売予定 価格： 通常版（Standard Edition） 2,970円 特別版（Deluxe Edition） 4,400円 プレイ人数：1人～2人（オンライン協力プレイあり）

Astrolabe Gamesと91Actは、2月12日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用アクション「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」について、「Dead Cells」および「ICEY」がクロスオーバー参戦することを明らかにした。

「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」は、アクションゲーム制作に定評ある91Actが開発を行ない、アークシステムワークスがシナリオを制作・監修した「BLAZBLUE」シリーズのスピンオフ作品で、本作にアクションプラットフォーマー「Dead Cells」の主人公「首無しの囚人」と2Dアクションゲーム「ICEY」の主人公「ICEY」が登場する。

製品版を購入したすべてのプレーヤーが、このクロスオーバーコンテンツを楽しめる。両作品をモチーフにした専用ステージをクリアすることで、操作キャラクターとして使用可能になる。

【『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』Dead Cells/ICEY クロスオーバー・プレイアブル映像】

「Dead Cells」では、主人公「首無しの囚人」が持つ原作さながらの多彩なバトル体験を再現。異なる武器バックを切り替えることで、原作に登場する様々な武器が利用でき、自由度の高いキャラクタービルドを楽しめる。また、「ICEY」の主人公「ICEY」は、他のキャラクターとは一線を画す独自のリソースシステムと演出表現を備えている。

クロスオーバー専用ステージでは、原作の特徴となるメタナラティブ演出も忠実に再現されている。

(C) ARC SYSTEM WORKS/ (C) 91Act Developed by 91Act. Published by Astrolabe Games & 91Act.