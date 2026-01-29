「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」で「Dead Cells」と「ICEY」とのクロスオーバー参戦決定「Dead Cells」より首無しの囚人、「ICEY」よりICEYがアバターとして登場
Astrolabe Gamesと91Actは、2月12日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用アクション「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」について、「Dead Cells」および「ICEY」がクロスオーバー参戦することを明らかにした。
「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」は、アクションゲーム制作に定評ある91Actが開発を行ない、アークシステムワークスがシナリオを制作・監修した「BLAZBLUE」シリーズのスピンオフ作品で、本作にアクションプラットフォーマー「Dead Cells」の主人公「首無しの囚人」と2Dアクションゲーム「ICEY」の主人公「ICEY」が登場する。
製品版を購入したすべてのプレーヤーが、このクロスオーバーコンテンツを楽しめる。両作品をモチーフにした専用ステージをクリアすることで、操作キャラクターとして使用可能になる。【『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』Dead Cells/ICEY クロスオーバー・プレイアブル映像】
「Dead Cells」および「ICEY」がクロスオーバー参戦
「Dead Cells」では、主人公「首無しの囚人」が持つ原作さながらの多彩なバトル体験を再現。異なる武器バックを切り替えることで、原作に登場する様々な武器が利用でき、自由度の高いキャラクタービルドを楽しめる。また、「ICEY」の主人公「ICEY」は、他のキャラクターとは一線を画す独自のリソースシステムと演出表現を備えている。
クロスオーバー専用ステージでは、原作の特徴となるメタナラティブ演出も忠実に再現されている。
