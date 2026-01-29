プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズで活躍し、昨年現役を引退した中田翔さん（36）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。北海道での様子を披露した。

「札幌ファンミーティング最高に楽しかった」

中田さんは、「今回の札幌ファンミーティング最高に楽しかったし500人以上のみんなが来てくれて嬉しかった！」と報告。そして、「中には雪の影響で来れない人や最後の10分前に着きましたって人がいて、すごく申し訳なかったけどみんなと話せて良かったです！！」と感謝の言葉を添えた。

つづけて、「北海道最高！！また来ます！！」といいつつも、「でも、雪の影響で帰れない。。。」「それはだるい。。」とオチをつけていた。

インスタグラムに投稿された写真は、雪が降る北海道で撮影された、中田さんと元中日の加藤竜馬さんのツーショット。中田さんは黒いダウンとパンツを着用。加藤さんも黒いダウンとパンツを着用。2人とも雪の中でも、笑顔をみせていた。2枚目では、頭に雪が積もったお茶目なアップショットを披露していた。

この投稿には、「とても素敵」「カッコ良かった〜」「チョケてる翔さんかわいい」「お二人似てますね」「雪積もっててもかっこよ」といったコメントが寄せられていた。