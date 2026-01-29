ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、確執中の母ヴィクトリア・ベッカム叙勲の裏でラブラブ姿をシェア
長男ブルックリンとの確執で注目を集めるベッカム家。ヴィクトリア・ベッカムが仏政府から芸術文化勲章を授与されたことを受け、ブルックリンを除く家族全員がパリに集結し、団結する姿を見せるなか、ブルックリンの妻ニコラ・ペルツがSNSでロマンティックな動画を公開。ブルックリン本人もこれを追うように、ニコラとのラブラブツーショットをシェアした。
【写真】ブルックリンが投稿した妻ニコラとのラブラブショット
ニコラは現地時間1月26日、ヴィクトリアが芸術文化勲章シュヴァリエを授与されたまさに数時間後にTikTokを更新し、コールドプレイの楽曲「イエロー」をバックに、ブルックリンとのキスやディナー中の姿、一緒に愛犬を走らせる様子などをシェア。「ブルックリン・ベッカム、大好き」とキャプションを添えた。
これを追うように、ブルックリンもインスタグラムにてニコラとのキスショットや食事中の様子など、ラブラブ写真の数々を公開。ファンからは、「美しい」「2人を誇りに思う。負のサイクルを打破するのは勇気がいるもの」「2人とも大好き。ブルックリン＆ニコラの味方だよ」といった応援の声が上がる一方で、「妻と母親を同時に愛することもできるよ…どうにか頑張って」「ヴィクトリアが自分の成功について投稿した後に投稿されたのは偶然？」といった意見も寄せられている。
このところ不仲が伝えられてきたベッカム家だが、先週ブルックリンはインスタグラム・ストーリーズにて、両親に「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と書いたほか、ベッカム家がニコラを不当に扱ったと告発し、大きな注目を集めている。
一方、弟のロメオとクルス、そして妹のハーパーは両親側についているものとみられ、ヴィクトリアの叙勲に際し、父デヴィッドやそれぞれの恋人とともにパリに集結。ロメオとクルスは、パリでそれぞれの恋人とともにWデートをキャッチされたほか、式典の様子や家族写真をシェアしたヴィクトリアのインスタグラム投稿には、ハーパーから「私の最大のお手本」とコメントが寄せられた。
引用：「二コラ・ペルツ」Tik Tok（＠nicolapeltzbeckham）
「ブルックリン・ベッカム」インスタグラム（＠brooklynpeltzbeckham）
