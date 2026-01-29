『ばけばけ』トキ＆ヘブン、庄田へのささやき「スイーッチョン」連発にネット爆笑「洗脳してる？www」「最高」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第84回）が29日に放送され、トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）が庄田（濱正悟）を挟んで、何度も「すいーっちょん」とささやく様子が描かれると、ネット上には「スイーッチョンで好いーちょんですかwww」「洗脳してる？www」「最高」などの声が相次いだ。
【写真】サワ（円井わん）に「ランデブだったんだない？」と聞くトキ（高石あかり）
トキとヘブンは、昼食を終えて腹ごなしの散歩をしていたサワ（円井わん）と庄田とバッタリ。トキは庄田との思いがけない再会に驚きながらも、サワとの久しぶりの会話に喜ぶ。
庄田を気に入ったヘブンはそのままサワと庄田を自宅へと招く。庄田との会話に夢中なヘブンに感謝しつつ、トキは久しぶりにサワと向き合って穏やかに言葉を交わす。そんな中、何かに気付いた様子のトキが小声でサワに「“ランデブ”だったんだない？」とポツリ。これにサワは「ランデブ!?」と驚き「違う違う…」と取りつくろう。
そこから数日後、トキとヘブンのもとに庄田が一人で訪ねてくる。3人は並んで縁側に座り、目を閉じて虫の声を聞く。庄田がウマオイの声を真似して「スイーッチョン」とつぶやくと、ヘブンも微笑みながら「スイーッチョン」と声に出す。
トキが庄田に訪ねてきた要件を聞くと、庄田は一旦「ただお二人にお会いしたくて…」と笑顔を見せる。しかしその直後、庄田が「おサワさんって…」と切り出すと、両隣のトキとヘブンがにわかに色めき立つ。
庄田が慌てだすとトキとヘブンが密かに目配せ。無表情のトキが静かに「スイーッチョン…」とささやくと、ヘブンは遠くを見ながら「スイチョン…」とポツリ。そしてトキも遠くを見つめながら早口に「おサワ、スイーッチョン…」とささやくと、ヘブンは庄田に顔を近付けながらゆっくり「スイ〜ッチョン…」とつぶやく。
困惑した様子の庄田が映し出されて第84回が幕を下ろすと、ネット上には「スイーッチョンで好いーちょんですかwww」「洗脳してる？洗脳してる？www」「腹抱えて笑った。最高」「この夫婦ほんまwww」「2人ともウハウハ楽しんでるwww」といった反響が巻き起こっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
