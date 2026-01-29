レギュラー出演している福留光帆に加え、福留も所属するガールズグループ・DRAW MEから森脇梨々夏と二瓶有加がゲスト出演。これを受け、水曜の「GRUUVE BUNCH」コーナーを担当するsuisが3人についてのコメントを寄せた。



suisはまず、日頃から自身への愛を公言している福留がMVで見せる表情について、「本当に女優だな、と思って」「心奪われて凄い感動」「ときめいてしまいました。本当にかっこいい」と称賛。続いて森脇については、「センターの、瞳の輝き。センターにいるだけで、体現している。なにより、かわいい」とコメントした。また、二瓶については、「1番アイドル。目が行っちゃう。二瓶さんを見るために（動画を）1回回しましたもん。爆美女」と語った。



suisの称賛を受けた3人は、「『女優さん』だって！『かっこいい』って！」「爆美女って！」「瞳が輝いてる！って」と大喜び。福留は「やっぱり好きな人に見てもらえるのって嬉しい」と喜びを噛み締めていた。