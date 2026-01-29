オリックス、広島で活躍した山足達也氏がエイジェックのコーチに

プロ野球・オリックス、広島で活躍した山足達也氏が、社会人野球・エイジェックのコーチに2月1日付けで就任すると29日、チーム公式サイトが発表した。今オフ、戦力外を受け、現役引退を経て、ついに決まった“新天地”にファンも沸いている。

山足氏は大阪桐蔭高、立命大、Honda鈴鹿を経て、2017年ドラフト8位でオリックスに入団。俊足＆堅守で内野全ポジションをこなし、マルチに活躍した。2024年オフの現役ドラフトで広島に移籍したが、8年目の昨季は1軍出場11試合にとどまり、オフに戦力外に。トライアウトを受験し、直後に現役引退を表明した。

あれから2か月半、社会人野球の指導者として歩み出すことに。エイジェック公式サイトで、山足氏はコメントを発表した。

「このたびエイジェック硬式野球部のコーチに就任させていただきます山足達也です。指導者としては1年目となるため、私自身も学ぶ姿勢を常に忘れることなく、選手とのコミュニケーションを大切に取り組みます。また、エイジェックスポーツ科学総合センターをはじめとする環境を最大限に活かし、1人ひとりの可能性を引き出せるよう精一杯努めてまいりますので、ご声援のほどよろしくお願い申し上げます」



X上のファンからは「！！！？！！？？！？」「そりゃあのお人柄と経験、ほっとかないですよね」「まだユニフォーム着るお仕事に就けたんですね」「うおおお！！！ 応援します！！！！！」と興奮とエールが沸き起こった。

さらに「これは梵英心コース」と広島出身でエイジェックコーチからNPBで指導者の道を歩んでいるOBに姿を重ねるファンもいた。



