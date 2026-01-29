大宮WOMENがRBライプツィヒから門脇真依を期限付き移籍で獲得した

RB大宮アルディージャWOMENは、ドイツ女子リーグのRBライプツィヒからFW門脇真依を期限付き移籍で獲得したことを発表した。

門脇はJFAアカデミーから東洋大を経て、FCローゼンゴード（スウェーデン）へ加入し、その後にライプツィヒへ移籍していた。契約期間は6月30日までの約5か月間とされている。

大宮を通じて門脇は「RBライプツィヒから期限付き移籍することになりました、門脇真依です。このクラブに貢献できるようなプレーをしていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします！」とコメントを寄せている。

大宮は2024年に飲料大手レッドブルに株式が移譲。女子チームも「2024年10月よりレッドブルサッカーネットワークの一員」とされ、2025-26シーズンから「RB」がチーム名についている。同じ文字を冠するライプツィヒからの国際移籍は、これまでの日本女子サッカーになかった新たなパターンと言えそうだ。

ファンからは「RB間の移籍第一号だ」「海外からの移籍はすごい！」「これはすごい話だ」「えっマジか！」「ライプツィヒに日本人がいたのか！」「すごいの来た！」「期待しかないな」「RBつながりで日本に来てくれることあるんだ」「お、エグい補強！」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）