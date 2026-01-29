町田にリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入した

FC町田ゼルビアは1月29日、スコットランドのリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギを期限付き移籍で獲得したと発表した。

移籍期間は2026年6月30日まで。圧倒的な体格を誇るストライカーの補強に、ファンからは「でけえな」「待望のゴリゴリFW」と大きな反響が沸き起こっている。

オーストラリア出身で現在25歳のイェンギは、197センチ、83キロという恵まれた体躯を持つ大型FWだ。これまでにイングランドのイプスウィッチ・タウンFCやフィンランドのクオピオン・パロセウラなど欧州の複数クラブを渡り歩き、直近ではスコットランドでプレーしていた。

イェンギはクラブを通じて「日本でプレーすることは、ずっと夢でした。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています」と熱い意気込みを語った。空中戦の強さだけでなく、かつて柏レイソルで得点王に輝いた怪物FWを引き合いに出す声も上がるなど、そのポテンシャルに注目が集まっている。

SNS上では「でかあああ」「待望のゴリゴリFWかな」「オルンガ級の活躍を期待したい！」「身長が大きいって特別な才能だなぁ」「オーストラリア代表にいたクシニ・イェンギの弟じゃないか」「にじみ出るイケメン感」「なんかこいつヤバそうな予感」とコメントが寄せられている。J1リーグで旋風を巻き起こす町田において、この巨漢FWがどのような破壊力を見せるのか期待が高まる。（FOOTBALL ZONE編集部）