２７日に公示された衆議院選挙の期日前投票が、２８日から栃木県内各地で始まりました。県内では選挙期間中、１４８カ所の期日前投票所を設けます。

２８日は、２５の市と町すべてに、合わせて６２カ所で期日前投票が開設されました。このうち宇都宮市役所では、さっそく有権者が訪れ一票を投じていました。

（投票した人は）

「市役所に来たら（期日前投票が）始まっていたので投票してきた。投票用紙はまだ届いていないが、職員に聞いたら投票できるということなので（投票した）」

「大学生で、このタイミングでしか栃木県にいないので期日前投票に（来ました）投票用紙は届いていないです」

今回の衆議院選挙は、解散から投開票まで１６日間と戦後最短の選挙戦で、全国でも投票所入場券の郵送が間に合っていない自治体が相次いでいます。宇都宮市選挙管理委員会によりますと、投票所入場券を２７日郵送したため、２９日から順次配達になると見込んでいます。

宇都宮市選挙管理委員会事務局の掛布張山事務局長は、「入場券が無くても、会場に用意されている宣誓書に記載すれば期日前投票は可能だ」と呼びかけています。

宇都宮市で投票した人のうち、期日前投票を行った人の割合は年々増加傾向にあります。前回、２０２４年の衆議院選挙では４人に１人の割合でしたが、去年夏の参議院選挙では３人に１人が期日前投票を行ったということです。

前回の参議院選挙からは、土日にも投票しやすいよう商業施設などに投票所を増やしたことが要因だと分析していて、宇都宮市選挙管理委員会は今回、短期決戦の中でも同じくらいの割合で期日前投票が行われると見込んでいます。