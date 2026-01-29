ガクテンソク・奥田、“400万円現金一括”でトヨタ“高級SUV”購入 『有吉クイズ』で告白＆クレーム→有吉弘行が一蹴
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2024』で2代目王者となったお笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二（43）が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。最近、車を購入したことを明かした。
【写真多数】黒がかっこいい…奥田が購入したトヨタ“高級SUV”の特別仕様モデル
この日の放送は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
冒頭、奥田は「最近、車を買いまして。トヨタの『ハリアー』という車を、400万円現金一括で払ったんですけど…」と切り出し、「SNSに上げたいじゃないですか？そしたらとにかくしつこい人がひとりいて、『ブレーキ気を付けて』と…」とフォロワーに絡まれたことを告白。
だが、これには理由があり「『有吉クイズ』でドライブ（企画）やったときに、僕のブレーキが強いという（話題）だけで30分（放送した）」とその理由が同番組にあるとクレーム。だが、ヒコロヒーが「たしかにあのブレーキはひどかった」と振り返り、有吉弘行も「タクシーの運転手さんでも、ブレーキ強い人、一番嫌だもんね。本当に嫌だね」と諭すと、奥田は「僕の目を見ながら言うことじゃないじゃないですか」と困惑していた。
