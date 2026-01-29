自衛隊の先輩が実践していた「間違った選択をしないための秘策」が話題を集めている。

【映像】大好物の唐揚げで判断力を確認する術

投稿したのは、わびさん（@Japanese_hare）。自衛隊にいた頃、大きな決断をする前にいつも“大好物の唐揚げ”を食べる先輩がいたというエピソードをXに投稿した。その先輩は、「好きなものがマジで美味いなら、判断力は正常だ」という独自の基準を持っていたという。逆に、好きなものが美味しく感じられない時は断力が低下している証拠だと考えていたそうだ。

“大好物の唐揚げ”が判断基準となる理由

この考え方に対し、「これは良い目安だ！先輩の教えが秀逸だね」「味覚って心身のアンテナと繋がってる気がします」「嫌な事とかあるとマジで粘土食ってんのかってくらい味しなくなる。ご飯が美味しいというのは色々な事が健康な証」などの声が寄せられ、投稿には約1.9万件の“いいね”が押されている（※数字は1月28日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「先輩からのこの教えは15年ほど前の話になるのですが、美味しいものを美味しく食べられるか？好きなことをして楽しめるか？という判断基準を今も大切にしています。大事な判断をしなければならない日々を送っている皆さんにも、先輩の唐揚げのように好きなものをおいしく食べてしっかりした判断が出来るようになってほしいです」と話している。（『わたしとニュース』より）