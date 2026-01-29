マクドナルド『行った気になる！N.Y. バーガーズ』 2月4日からスタート 今年は5種
日本マクドナルドはニューヨークをイメージした「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」、「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」、朝マック限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、さらに夜マック限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」の新商品5種類を『行った気になる！N.Y. バーガーズ』として、2月4日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。
【動画】2月4日からスタート！『行った気になる！N.Y. バーガーズ』
『行った気になる！ N.Y. バーガーズ』は、2022、23、25年に販売。特製の四角いバンズを使用した見た目にもスタイリッシュなニューヨークをイメージしたバーガーシリーズで、今年はさらにパワーアップして5種類の新しい味わいとなって登場する。
「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」は、肉厚100％ビーフパティをペッパーの効いたビーフフィリングとレタスが引き立てる、食べ応えのある一品。「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」は、ザクザク衣の食感が特長のジューシーなチキンパティに、レタスやスイートレモンソースを合わせたクセになる一品。そして「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」は、ぷりぷりのえびカツと、ガーリックとバジルのタルタルソースが相性バツグンな一品となっている。
さらに朝マック限定で「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、夕方5時以降の夜マック限定で「「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」も登場する。
2月3日から放映する新テレビCMでは、コミックス風に描かれた登場人物が、GENERATIONSの数原龍友と片寄涼太が歌う「Y.M.C.A.」のN.Y. バーガーズVer.（替え歌）にのせて、“NY”のポーズダンスを踊るポップな内容となっている。
