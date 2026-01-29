愛犬が飼い主から離れようとしない心理4つ

1.甘えたい

犬が飼い主さんにぴったりとくっついていたり、そばから離れようとしなかったりするのは「大好きな人のそばにいたい、甘えたい」という気持ちがあるからでしょう。

犬は仲間や家族とのコミュニケーションを大切にする動物で、特に大好きな飼い主さんとのスキンシップによって幸せを感じたりストレスが緩和されたりすると言われています。

そのため、特に深い理由はなく、飼い主さんのそばから離れずにいるということはとても多いと思います。

2.あたたかい、心地いい

犬は眠るときや休むとき、心地よいと感じる場所を探すことがあります。

暑いときには冷たい場所を探してお腹を冷やし、寒いときには日なたやストーブの前などあたたかな場所でくつろぎます。

そのため、寒さを感じる時期になると飼い主さんにぴったりくっついて眠る犬が多くなります。冬になると飼い主さんの布団に入ってくる、という犬も珍しくないでしょう。

また、小型犬の場合は飼い主さんの膝の上に乗ったり腕の中に入ってきたりすることもあるでしょう。

3.不安を感じている

普段は飼い主さんに執着していない犬がそばから離れようとしないときは、不安や恐怖を感じている可能性があります。

外から聞こえる物音や地震に不安を感じたり、生活環境が変わったりしたときなど、犬は本能的に頼れる人のそばにいようとします。

このようなときは、飼い主さんのそばにいても気が休まらないようにキョロキョロしていたり、物音に敏感に反応したりする様子が見られます。

また、体に痛みや違和感を感じているとき、漠然とした不安から飼い主さんのそばにいようとすることもあるので、しっかり観察してあげることも大切です。

4.要求や伝えたいことがある

飼い主さんが動くたびに後をついて回るときは、「お腹がすいた！」「散歩に行きたい！」など伝えたいことがあるのかもしれません。

飼い主さんが外出から帰ってきたときや、いつもの散歩時間になったときなどにこうした様子が見られる場合は何かしらの要求があることが考えられます。

その場合、時間が経つとさらにアピールするために、飼い主さんに飛びついたり吠えたりといった行動をすることもあります。

愛犬が飼い主から離れないときの注意点と適切な対応

犬が大好きな人や頼りにしている人のそばにいようとしたり、ぴったりくっついて休んだりするのはおかしなことではありません。

そのため、基本的には心配することはなく、たっぷり甘えさせてあげて問題ないでしょう。

しかし、あまりにも飼い主さんに執着していて離れられなくなってしまうと「分離不安症」を発症してしまい、様々なトラブルを引き起こすことが考えられます。

分離不安症になると、飼い主さんの姿が見えなくなったりそばから離れたりすると、強い不安や恐怖を感じるようになります。

そのストレスから自分の足や尻尾を舐めたり噛んだりする自傷行為や、激しい破壊行動をおこなうようになることがあります。

症状が激しくなると、家の中でさえ離れられなくなったり、外出が一切できなくなってしまったりすることもあるため注意が必要です。

たっぷり甘えさせてあげることと同時に、家の中であえて離れている時間をつくったり留守番に慣らしたりすることもしておきましょう。

まとめ

犬は大好きな飼い主さんと一緒にいることで、幸せを感じています。

たっぷりスキンシップやコミュニケーションをとることで、喜びや楽しさを感じるだけでなく、ストレスが軽くなることもあります。

ただし、常に一緒にいることに慣れすぎてしまうと、離れられなくなって分離不安症を発症することなどもあるので、犬の様子をしっかり観察しながらコミュニケーションをとっていきましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)