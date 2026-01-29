「神対応過ぎないか？」楽天ショップ、格安クーポン誤発行を謝罪。取り消し対応はせず「心が痛む」「キツイ」
スキンケアショップ・パパレシピの公式X（旧Twitter）は1月28日に投稿を更新。格安クーポンを間違えて発行したことを謝罪し、その対応にさまざまな声が寄せられています。
【投稿】格安クーポン発行を謝罪
続けて「ご購入された方に関しましては、協議の結果、すべてのお客様に気持ちよくお買い物していただくため、すべて正常に発送されます。パパレシピからの小さな贈り物としてお受け取りいただき、今後ともご愛用いただけますと幸いです」と、キャンセルなどの対応はしないことを明言しました。
コメントでは、「私は申し訳ないので、一度キャンセルして再注文します！」「神対応過ぎないか？」「ありがとうございます！ブランドさんのお優しい気持ちをありがたく受け取ります」「太っ腹すぎる神対応」などの声が上がっています。
一方で、「広告費なら他に使ったほうがいい。キャンセルしても誰も責めないのに」「タダ同然の値段でしか買わないやつはそもそも顧客層じゃない」「どうみたってミスだろっていうクーポンとか値下げ品を喜々として載せるお得界隈とかキツイよな…」「こういうのみると企業側の気持ちになって心が痛む」といった声も。
「キャンセルしても誰も責めないのに」事の発端は一部ユーザーによる、4000円以上で4000円分割り引きになるクーポンを使ったところ商品が実質80円で購入できたという声。同アカウントは「楽天公式ショップにてクーポンの誤発行により、ご混乱を招いてしまって申し訳ございませんでした」と謝罪をしています。
