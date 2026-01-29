スキンケアショップ・パパレシピの公式Xは1月28日に投稿を更新。クーポンの誤発行を謝罪し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：パパレシピ公式Xより）

写真拡大 (全2枚)

スキンケアショップ・パパレシピの公式X（旧Twitter）は1月28日に投稿を更新。格安クーポンを間違えて発行したことを謝罪し、その対応にさまざまな声が寄せられています。

【投稿】格安クーポン発行を謝罪

「キャンセルしても誰も責めないのに」

事の発端は一部ユーザーによる、4000円以上で4000円分割り引きになるクーポンを使ったところ商品が実質80円で購入できたという声。同アカウントは「楽天公式ショップにてクーポンの誤発行により、ご混乱を招いてしまって申し訳ございませんでした」と謝罪をしています。

続けて「ご購入された方に関しましては、協議の結果、すべてのお客様に気持ちよくお買い物していただくため、すべて正常に発送されます。パパレシピからの小さな贈り物としてお受け取りいただき、今後ともご愛用いただけますと幸いです」と、キャンセルなどの対応はしないことを明言しました。

コメントでは、「私は申し訳ないので、一度キャンセルして再注文します！」「神対応過ぎないか？」「ありがとうございます！ブランドさんのお優しい気持ちをありがたく受け取ります」「太っ腹すぎる神対応」などの声が上がっています。

一方で、「広告費なら他に使ったほうがいい。キャンセルしても誰も責めないのに」「タダ同然の値段でしか買わないやつはそもそも顧客層じゃない」「どうみたってミスだろっていうクーポンとか値下げ品を喜々として載せるお得界隈とかキツイよな…」「こういうのみると企業側の気持ちになって心が痛む」といった声も。

2月2日に販売再開

同ショップはスキンケア商品を販売しているようです。「ショップ再開は2/2 10時を予定しております」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)