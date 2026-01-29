茨城県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「日立市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、福島県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「掃除機や炊飯器などの家電製品があるから」（40代女性／兵庫県）、「以前常陸牛を以前おいしくいただきました」（50代男性／埼玉県）、「日立の家電が魅力に感じます」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「ねっとりとした干し芋が美味しかったです」（40代女性／広島県）、「納豆をはじめとした地元食材や、水戸藩ゆかりの工芸品など、地域ならではの特産品が豊富で魅力的だからです」（20代女性／愛知県）、「納豆や地酒など、普段から親しみのある特産品が揃っていて、返礼品としてももらったら嬉しいです」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、福島県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：日立市／22票日立市は、「HITACHI発祥の地」という強みをいかし、“ものづくりのまち”ならではの高性能家電を返礼品にしています。掃除機やオーブンレンジ、炊飯器など、実用性の高い家電がそろっていて、日立ブランドの製品を直接選べる点が他の自治体にはない特徴。他にも常陸牛やかにしゃぶセットなどのグルメの返礼品も幅広い層の寄附者から注目を集めています。
回答者からは「掃除機や炊飯器などの家電製品があるから」（40代女性／兵庫県）、「以前常陸牛を以前おいしくいただきました」（50代男性／埼玉県）、「日立の家電が魅力に感じます」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
1位：水戸市／96票茨城県の県庁所在地である水戸市は、水戸徳川家の城下町として培われた歴史と文化が今も息づく街です。常陸牛のハンバーグや名物の納豆、健康志向の美容トマトジュースなど、地元グルメの豊富さが魅力。また、梅酒樽で熟成させたウイスキーや、若手職人が手掛ける和柄のロックグラスといった、上質で個性あふれる返礼品も人気を集めています。伝統と新しい感性が共存する、魅力にあふれたラインアップです。
回答者からは「ねっとりとした干し芋が美味しかったです」（40代女性／広島県）、「納豆をはじめとした地元食材や、水戸藩ゆかりの工芸品など、地域ならではの特産品が豊富で魅力的だからです」（20代女性／愛知県）、「納豆や地酒など、普段から親しみのある特産品が揃っていて、返礼品としてももらったら嬉しいです」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)