「断固として認められない」エース山本由伸への評価に“異論”　タッカーに提示の巨額契約金に「目を奪われた」

山本由伸への評価に異論が唱えられた(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が、『MLB公式サイト』によるドジャースでオールスター出場経験を持つ選手のランキングで3位に選出された。

1位は大谷翔平で、今オフに加入したばかりのカイル・タッカーが2位となり、それに続く3位となった山本。これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が異論を唱えた。

同メディアは「ヤマモトがポストシーズンやワールドシリーズ、そしてレギュラーシーズンで見せた圧倒的なパフォーマンスを考えたとき、果たして、野手のタッカーは投手のヤマモトよりも優れた選手だと断言できるだろうか？ 我々はそうは思わない」と見解を述べた。