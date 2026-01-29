「断固として認められない」エース山本由伸への評価に“異論” タッカーに提示の巨額契約金に「目を奪われた」
山本由伸への評価に異論が唱えられた(C)Getty Images
ドジャースの山本由伸が、『MLB公式サイト』によるドジャースでオールスター出場経験を持つ選手のランキングで3位に選出された。
1位は大谷翔平で、今オフに加入したばかりのカイル・タッカーが2位となり、それに続く3位となった山本。これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が異論を唱えた。
同メディアは「ヤマモトがポストシーズンやワールドシリーズ、そしてレギュラーシーズンで見せた圧倒的なパフォーマンスを考えたとき、果たして、野手のタッカーは投手のヤマモトよりも優れた選手だと断言できるだろうか？ 我々はそうは思わない」と見解を述べた。
その上で「ドジャースがタッカーに提示した巨額の契約金に目を奪われたのだろう。その金額に比べれば、山本の12年3億2500万ドル（約488億7000万円）という契約が“お買い得”に見えるほどだ」とし、正当なランク付けではないとした。
記事では「2度のサイ・ヤング賞に輝いたブレーク・スネルがいても、ドジャースのエースはヨシノブ・ヤマモトだ。 彼は昨シーズンのチームの“心臓部”そのものだった。タッカーの加入には誰もが興奮しているが、ヤマモトへのリスペクトを欠くような評価は、断固として認められない」と、強く主張していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
