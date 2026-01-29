「エルサに見えるのは私だけ？」山田優、スキーウエアでも際立つ圧巻スタイル披露！ 4人の母とは思えない姿
モデルで俳優の山田優さんは1月27日、自身のInstagramを更新。スキーウエア姿を披露し、ファンからは称賛の声が集まりました。
【写真】山田優の隠せない美スタイル
コメントでは、「素敵〜」「綺麗」「優ちゃんがアナ雪に出てくるエルサに見えるのは私だけ？」との声が寄せられました。また山田さんには4人の子どもがいますが、「優ちゃん、カツコイイ スタイルいいですね 顔が､小さいですね 子供さんがいるのに、全然、みえないですね」といった声も上がりました。
(文:勝野 里砂)
スキーウエア姿を公開山田さんは「この冬 岩手県にある安比高原スキー場では 美容ブランドのKINUJO ポップアップサロン＆ショップがオープンされています！」とつづり、1本の動画と7枚の写真を投稿。写真の1〜6枚目では、山田さんは茶色いファーの帽子と黒いスキーウエアを着用しています。ボディラインが出るようなタイトなウエアで圧巻のスタイルが際立っています。
私服でも美脚を披露23日の投稿では、私服ショットで引き締まった美脚を披露していた山田さん。ジャケットとハーフパンツのセットアップは、上品ながらも遊び心があり、山田さんによく似合っています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
