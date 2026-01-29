森永乳業は、「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を、2月3日から数量限定で発売する。

「小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたり消費者に支持されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品として好評を得ており、幅広い年代の人においしく食べてもらえるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ）を取り揃えている。

今回発売する「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」は、ロングセラー商品「森永ミルク 加糖れん乳」の味をチーズケーキで再現した、クリームチーズのコクとれん乳のやさしい甘さを楽しめる一品。パッケージは「森永ミルク 加糖れん乳」の鮮やかな赤色を基調とし、キャラクター“ミルリン”を採用することで、懐かしくほっとするデザインに仕上げた。

「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を食べてもらい、いやしのひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］400円（税別）

［発売日］2月3日（火）

