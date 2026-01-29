日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日から数量限定で発売する。

今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場する。チーズラバーの人々から好評を得てきた、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚（重量は昨年販売時と同等）となる同シリーズ。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りする。



「チーズにおぼれるフィレバーガー」。

2つの個性で楽しめる「チーズにおぼれるフィレバーガー」。シリーズ登場初期から販売している「チーズにおぼれるフィレバーガー（チェダー入り）」は、今年から味わいが直感的に伝わる名称、「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）（原材料および内容量等の仕様変更はない）」として登場する。KFC自慢のやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げた。とろ〜りとあふれるチーズの存在感を、思う存分に堪能できる。



「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」

さらに今年は、「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」が新登場。チーズラバーから支持の高いモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求した。モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいを楽しめる。



「チーズにおぼれるツイスター」

今年も「チーズにおぼれるツイスター」が数量限定で登場する。「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を、手軽に楽しめる一品に仕上げた。ツイスターならではの食べやすさと、たっぷりチーズの背徳感を同時に楽しめる。

KFC史上最重量・最濃厚の“チーズにおぼれる”シリーズは数量限定。この冬だけの特別な味わいを、ぜひ試してみてほしいという。

［小売価格］

チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）：540円

チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）セット：950円

チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）よくばりセット：1250円

チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）：540円

チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）セット：950円

チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）よくばりセット：1250円

チーズにおぼれるツイスター：430円

チーズにおぼれるツイスターセット：840円

チーズにおぼれるツイスターよくばりセット：1140円

（すべて税込）

［発売日］2月4日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp