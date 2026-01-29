ブリヂストンスポーツは、ツアーモデルシリーズとして機能性に優れたキャディバッグ「ツアーレプリカモデル（CB2601）」と「ツアースタンドモデル（CB2602）」を、2月18日に発売する。

「ツアーレプリカモデル」は今年ツアー開幕から同社契約選手が使用を予定しているキャディバッグのレプリカモデル。カラーバリエーションは3色で、同社契約選手の使用色は、WH（白）となる。今季のツアーモデルシリーズはボール「TOUR B X／XS」連動デザインで、Xをモチーフにした成型パネルやロゴ刺繍が入っている。また、「X」の赤、「XS」の青をアクセントカラーに取り入れている。機能面では、同社独自設計のBマーク入り「LBS（エルビーエス）ボトム（LBS ボトムは底面に線状の溝を施し、ボトムのよじれ・歪みを極力おさえ、直立安定性を向上させている）」を搭載した。さらに担ぐ際の安定性を確保する3点式ショルダーベルト、持ち運びに便利な口枠部分のハンドル、グローブホルダーなど、プレーヤーの視点に立った機能も備わっている。

「ツアースタンドモデル」は、スタンド脚に赤から青のグラデーションカラーを採用し、ボール連動デザインにこだわった。ツアーレプリカモデル同様に口枠部分のハンドル、グローブホルダーに加え、ボトルポケットを搭載しています。カラーバリエーションは3色となる。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月18日（水）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone