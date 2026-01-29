“農業に励む”杉田かおる、「春はもうすぐそこに」畑に咲いた水仙と梅の花を披露 「きれいですね」「春の息吹を感じます」の声
俳優の杉田かおる（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。畑に咲いた花々の写真を公開し、春の訪れを感じさせる投稿に反響が寄せられている。
【写真】「春はもうすぐそこに」春の息吹を感じさせる杉田かおるの畑に咲いた花々
杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。この日は、「おばあちゃんの好きだった水仙の花 畑に沢山咲いていました」「境内の梅の花も綺麗に咲いて こんなに寒いのに春はもうすぐそこに」とつづり、4枚の写真をアップ。
写真には、畑に咲く水仙の花や、枝いっぱいに花をつけた梅の木が写し出されており、冬の寒さの中にも春の気配を感じさせる穏やかな景色が広がっている。
コメント欄には、「水仙の花は可愛らしいですね」「綺麗な花ですね」「明日も寒いみたいですが春の息吹を感じます」「きれいですね」「まだまだ寒いですが、春を感じます」など、花の美しさや季節の移ろいに思いを寄せる声が寄せられている。
