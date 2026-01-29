エースコックは、2月23日から、「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」を発売する。

同品は、トレンドの「昆布水つけめん」を汁なしカップめんにアレンジした。後入れ醤油たれ×がごめ昆布パウダー入りふりかけのとろりとした新食感。鶏と昆布の旨みをしっかりと感じる、とろうまな味わいとなっている。

「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」は、たっぷりの鶏だし醤油たれに、別添の昆布パウダー入りふりかけを加えることで、鶏と昆布の旨みをしっかり感じる「昆布水風まぜそば」として新発売する。コシのあるめんとたれが絶妙に良く絡み、思わず搔き込みたくなるやみつき必至の一杯となっている。

商品特長は、口の中で存在感のある、しっかりとした弾力と滑らかさのある丸刃の太めんとのこと。チキンをベースに甘みを利かせた醤油たれになっている。別添のふりかけをかけることで、がごめ昆布特有の強い粘りや旨みが加わり、これまでに無い新しい味わいの一杯に仕上げた。かやくは、焼のり、ねぎを加えて仕上げた。

パッケージは、メニュー名と調理写真を大きく配した、明快でおいしさのあるデザインとなっている。

［小売価格］298円（税別）

［発売日］2月23日（月）

エースコック＝https://www.acecook.co.jp