日本テレビ、WBCでNetflixと連携 中継制作を受託＆地上波で関連特番放送「70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を遺憾なく発揮」
日本テレビは29日、Netflixが独占ライブ配信する今年3月のワールドベースボールクラシック（WBC）で、中継制作を受託し、プロモーションでNetflixと連携すると発表した。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」29人発表
日本テレビは、Netflixがライブ配信する映像15試合の中継制作を受託する。1次ラウンド（東京プール）の日本戦4試合を含む。
Netflixとは「プロモーションパートナー」として連携し、大会を盛り上げる。地上波でのWBC開幕特番など、特別枠は9枠を予定し、日時などは今後発表する。ニュース番組や情報番組などでも放送する。
日本テレビは「WBC2026という国民的関心事を広く遍く伝え、野球文化の更なる醸成に寄与できると考えています」とし、「70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」と伝えている。
今大会の日本代表のメンバーには、ドジャースの大谷翔平や山本由伸ら大リーガーも名を連ねている。
