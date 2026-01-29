チョコパイ史上クリーム最大！背徳感マシマシの『生 チョコパイ＜4倍盛り＞』が登場
ロッテは2月3日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、ふわふわ食感、超たっぷりクリームを楽しめる『生 チョコパイ＜4倍盛り＞」を全国のコンビエンスストア限定で発売する。
【写真】味いろいろ！「生 チョコパイ」商品ラインナップ
通常の生 チョコパイと比較し、クリーム量・チョコレート量を20％アップし、さらに大満足な一品に仕立てた。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりに。たっぷりクリームの「生 チョコパイ」の絶妙な味わいを楽しめる。
全国発売前に一部エリアのコンビニエンスストアでテスト販売を実施し、好調な販売結果に。SNSでは「クリームがたっぷりで満足した」「どこに売っているの？見つからない」などの声があがった。購入者を対象に行った調査では、「96％の人がおいしい」「92％の人がまた購入したい」という評価を得た。
「生 チョコパイ」シリーズは、2021年11月に関東甲信越でのエリア発売後、徐々に展開エリアを拡大し、ロッテチョコパイが発売40周年を迎えた2023年に全国販売した商品。SNSでは発売以降、「チョコパイ好きにはたまらない」「ケーキやクリームがふわふわでおいしい」などの反響があった。
