2025Ç¯12·î22Æü¡¢¿³È½¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶Ã¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥×¥í¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÍºÂç¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»ö¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊPSSI¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¥ã¥ê¥¢ÈÕÇ¯¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¸½ºß¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥ì¥Ù¥ë¤Î²¼¤¬¤ë¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºàÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
¡½¡½2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²Æ¤°¤é¤¤¤Ë¤ÏPSSI¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢³Î¼Â¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Î»þ¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯¤äPKO¡Ê¹ñÏ¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¡Ë¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½Åö»þ¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£PKO¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝ¿³È½°÷¤È¤·¤Æ¤â³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½¹ñºÝ¿³È½°÷¤Ï³Æ¹ñ¤¬¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÅ¬¤·¤¿ËÜÂç²ñ¤òÆóÂç²ñ¤Þ¤¿¤²¤ëÇ¯Îð¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡ÙÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï40ºÐ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£º£²ó¼Â¸½¤·¤¿»ö¤Ï¡¢¹ñºÝ¿³È½°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤«¤é¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀðÃ«¡Ê·ò»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤â30Âå¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¾ì¤ÇÀðÃ«¤µ¤ó¤È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ë¡¢³¤³°¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÆ±°Õ¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¤¤Í¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡¡ºÊ¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤â³§¤¬±þ±ç¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀðÃ«¤µ¤ó¡¢¾®Àî¤µ¤ó¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆPSSI¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯²ñÄ¹¤Î¸æÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¿®ÍÑÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡½¡½¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¼«±Ò´±¤Î»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤Ï¡¢PKO¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉôÂâ¤Ç¤·¤¿¡£¹ñºÝ¿³È½°÷¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤«¤±¤¿¶¶¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«±Ò´±»þÂå¤ËPKO¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤â¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï¡¢À¨¤¯»ä¤¿¤Á¤ËÍ§¹¥Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î»ä¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿³È½°÷¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤ò½ÐÍè¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½Àè¤Û¤É¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤ò¼èºà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×½ÐÍè¤ë¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤ÏJ¥ê¡¼¥°»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÂç¼ºÇÔ¤ò¤·¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¼ã¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀÕÌ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î¤»¤á¤Æ¤â¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³È½¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸å¿Ê¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¿ÍÃ£¤È¶¦¤Ë¥ê¡¼¥°¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÀ³Ê¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ôÇ¯¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò¸å¤â¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢º£²ó¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î°ìÇ¯¸Þ¥±·î¤Î·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
Á´Ê¸¤Ï¥³¥Á¥é¡£