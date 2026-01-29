女子プロレス団体「スターダム」は、29日に公式サイトで発表していた「チケット席番表示変更」について取り下げると報告した。

「スターダム」は28日に「チケット席番表示変更に関するお知らせ」と題して、「チケット販売の公平性向上および購入手続きの円滑化を目的」として各プレイガイドで発売しているチケットの席番表示タイミングを発券後に席番を表示すると発表した。

しかしファンから賛否の声が上がり、ネットで物議を醸した。

「チケット席番表示変更に関するお知らせ」から1日経った29日に公式ホームページで「チケット席番表示変更に関するお知らせ（取り下げのご報告）」と題してサイトを更新。

「本件は、今後の運営体制の円滑化およびサービス品質向上を目的とした検討の一環として発表したものでしたが、変更の背景や具体的な運用方法について十分な説明がなされておらず、結果として混乱やご不安を招く結果となり得ると判断いたしました」と、総合的に再検討した結果、現時点での実施は見送ることを報告した。

「ご迷惑およびご不安をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「今後は、より皆様に安心してチケットをご購入・ご観戦いただけるよう、運営方法について引き続き検討を重ねてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と締めた。