ヘンリー・カヴィル主演、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』より、ファーストルックが公開された。

主演カヴィルがSNSでお披露目した。「初画像公開、おめでとう！なかなか大変な道のりでした。時が来たら、全部話します。とにかく、この画像をシェアできて特別な瞬間です。楽しんでくれたら嬉しいな」。

公開された画像は2枚。1枚目では無数の提灯と蝋燭が灯るアジアの寺院らしき空間で、やや疲弊した様子のカヴィルがコートを纏って歩いているもの。変わって2枚目は教会で、帯刀したカヴィルが何かを見据えている。『ジョン・ウィック』スタエルスキ監督による、神聖で静粛な空間を劇的なバトルフィールドに変える演出に期待できそうだ。

『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「不死の者」と呼ばれる戦士たちが、究極の宝をめぐり、現在と過去を股にかけて戦うファンタジー・アクションだ。1986年に映画『ハイランダー 悪魔の戦士』として公開されるヒットを記録し、『ハイランダー2 甦る戦士』（1991）『ハイランダー3/超戦士大決戦』（1994）『ハイランダー/最終戦士』（2000）『ハイランダー ネクスト』（2007）と展開され、ドラマシリーズ「暗黒の戦士 ハイランダー」（1992 - 1998）も登場した。

カヴィルのほか、共演は、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）ジェレミー・アイアンズ、『マン・オブ・スティール』（2013）のラッセル・クロウ、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのデイヴ・バウティスタ＆カレン・ギランと強力。その他には、『キラー・ゲーム』でバウティスタと共演したドリュー・マッキンタイア、『ブラックバッグ』（2025）のマリサ・アベラ、『シャザム！』シリーズのジャイモン・フンスー、『大脱走3』（2019）のマックス・チャンも参加する。製作はAmazon MGM Studios。

脚本を手がけるのは、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のマイケル・フィンチ。プロデューサーは、『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツ、United Artistsのスコット・ステューバーとニック・ネスビット、スタエルスキの製作会社87 Eleven Entertainment、Davis Panzer Productionsのジョシュ・デイヴィスとルイーズ・ロスナーが務める。

ヘンリー・カヴィル版『ハイランダー』の米公開日は未発表だが、2027年中になるとみられる。