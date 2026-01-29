ゲレーロJr.がドミニカ共和国代表に選出

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、ドミニカ共和国代表に“最強”のピースが加わった。28日（日本時間29日）にブラディミール・ゲレーロJr.内野手の参加をブルージェイズが発表。2025年、チームをワールドシリーズに導いた主砲の参戦に「まじか」「やばすぎだろ」と日本ファンが戦慄している。

“大舞台に愛された男”が、世界一を決める舞台に乗り込んでくる。ゲレーロJr.は昨季、打率.292、23本塁打、84打点、OPS.848の堂々たる成績。さらにポストシーズンでは18試合で打率.397、8本塁打、15打点の驚異的なスタッツを記録した。昨年4月には球団史上最大規模となる14年総額5億ドル（約728億円）の大型契約を締結。その契約に見合う勝負強さをWSの大舞台で発揮した。

前回大会、ゲレーロJr.は開幕直前に右膝の怪我に見舞われ、無念の辞退を余儀なくされただけにWBCへの思いは強い。すでに参加が決まっているオニール・クルーズ外野手（パイレーツ）、フアン・ソト外野手（メッツ）、マニー・マチャド内野手、フェルナンド・タティスJr.外野手（ともにパドレス）らとともに強力打線を結成し、世界一を目指すことになる。

参戦が決まったMLB最強打者の1人に、日本ファンは騒然。SNSには「まさにドリームチーム」「完全にゲームの世界」「この打線だと、どこで息を抜けばいい？」「震えて待つしかない」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）