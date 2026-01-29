韓国人インフルエンサーひよん、ミニスカ＆タイツで美脚披露「旦那さんとデート？」「憧れのママ」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】インフルエンサーのひよんが1月27日、自身のInstagramを更新。アフタヌーンティーでのコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】韓国人インフルエンサー「大人っぽくて素敵」美脚透けるタイツ×ミニスカコーデ
ひよんは「ひっっさしぶりのアフタヌーンティー」とつづり、写真を投稿。タートルネックのリブニットに、ミニスカートと膝までのブーツにタイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。また「唯一撮った2人の自撮りぶれぶれ」と記し、夫と思われる人物との2ショットも披露している。
この投稿に「憧れのママ」「大人っぽくて素敵」「可愛い」「旦那さんとデート？」「2人の時間は大切」「アフタヌーンティーデート最高」などと反響が集まっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
