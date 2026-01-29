双子の母・ヘラヘラ三銃士ありしゃん、初の家族旅行の様子公開「お子さん大きくなってる」「仲良し家族」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが1月27日、自身のInstagramを更新。子どもと夫との家族旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】双子出産YouTuber「お子さん大きくなってる」旅行中に息子抱えたご飯の様子
ありしゃんは「家族旅行vlog」と綴り、初めての家族旅行動画を投稿。子供を抱っこ紐に入れて市場や海に行った時の姿や、海南神社での初詣、ホテルでの様子を投稿した。
この投稿に「お子さん大きくなってる」「双子に癒やされる」「仲良し家族」「幸せそう」「憧れる」などと反響が集まっている。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
◆ありしゃん、家族旅行での姿を披露
◆ありしゃんの投稿が話題
