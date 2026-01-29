¡Ö¥Ç¥Þ¤ÇÍ¶Æ³¡¢Í¸¢¼ÔÈ½ÃÇ¤æ¤¬¤á¤¿¡×Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤ËÇå½þÌ¿Îá ´ÝÈøËÒ¡¦Ê¼¸Ë¸©µÄÁÊ¤¨
¡¡ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×ÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡ÊÊÌ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¡¦¸ûÎ±Ãæ¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ÝÈøËÒ¡¦Ê¼¸Ë¸©µÄ¤¬Î©²ÖÈï¹ð¤òÁê¼ê¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¿À¸ÍÃÏºÛÆôºê»ÙÉô¤Ï1·î28Æü¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤òÇ§¤á¡¢330Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡´ÝÈø¸©µÄ¤ÎÂåÍý¿Í¡¦ÀÐ¿¹Íº°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ç¤ÎÇå½þ³Û¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éºÇ¹â¤Ç100Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢330Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©²ÖÈï¹ð¤¬¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê2024Ç¯7·î»àË´¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï´ÝÈø¤È¤«¤¬½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢±³¤ò¡£¤¢¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ï´ÝÈøËÒ¤â½ñ¤¤¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤¤¤Ä¤é¤¬¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÝÈø¸©µÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¿À¸ÍÃÏºÛÆôºê»ÙÉô¤Ï¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥Þ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ç¤âÀ¤ÏÀ¤òÍ¶Æ³¤·¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ï¡¢Ì±¼çÀ©¤ÎÂ¸Î©¤½¤Î¤â¤Î¤ò´í¤¦¤¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÊÀ³²¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î¼«Í³¤äÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÍôÍÑ¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤òÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°¼Á¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡ÊÈ½·èÊ¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±éÀâ¤ÎÆ°²è¤¬Ìó29Ëü²ó»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¡Ö³Î¤¿¤ëº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò´þÂ»¤¹¤ë»ö¼Â¤òÅ¦¼¨¤·¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤ÎÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÝÈø¸©µÄ¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤Ç¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¡ÊÎ©²ÖÈï¹ð¤¬¡ËÁªµó´ü´Ö¤Ê¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤òºî¤ê¡¢ÌµË¡ÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤äÀ¯ºö¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¤¬²õ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òºÛÈ½½ê¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÂç¤¤Ê»õ»ß¤á¤È¤Ê¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤ä°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡È¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¤ò¹Í¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö»ÊË¡¤¬¡Ê¥Ç¥Þ¤Î³È»¶¤È¤¤¤¦¡Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²¼¤·¤¿¡¢¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ½·è¡£ÃÎ»öÁªÅö»þ¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼Ô¤Î°¼ÁÀ¤â¹â¤¤¡£Åö»ö¼Ô¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¥Ç¥Þ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ØÃÎ»öÁª¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
