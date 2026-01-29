【松屋】牛焼肉100円引きフェア開催/牛焼肉定食、牛焼肉ピリ辛炒め、新焼き牛めしが1週間限定でお得に【60周年記念企画第2弾】

松屋は、2026年2月3日10時〜2月10日9時59分までの1週間、『牛焼肉関連100円引きフェア』を開催する。対象メニューは、「牛焼肉定食」「牛焼肉ピリ辛炒め定食」「新焼き牛めし」の3種。

【対象メニューの画像はこちら】王道の「牛焼肉定食」、ピリ辛の「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、サクッと食べられる「新焼き牛めし」など

松屋フーズは2026年で60周年を迎える。今回は、60周年記念企画第2弾として、松屋の人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を、上位ランクのグレードに絞り込んだ。『牛焼肉関連100円引きフェア』は、リニューアルした「牛焼肉定食」を体験してもらうため、企画したもの。

〈『牛焼肉関連100円引きフェア』概要〉

【開催期間】

2026年2月3日10時〜2月10日9時59分

【対象店舗】

一部店舗を除く全国の松屋

【対象メニュー(各税込)】

◆牛焼肉定食

◆牛焼肉ピリ辛炒め定食

通常価格890円→フェア価格790円

◆牛焼肉定食 ダブル

◆牛焼肉ピリ辛炒め定食 ダブル

通常価格1,380円→フェア価格1,280円

◆牛焼肉ライスセット

通常価格830円→フェア価格730円

◆牛焼肉生野菜セット

通常価格850円→フェア価格750円

◆新焼き牛めし

小盛 通常価格660円→フェア価格560円

並盛 通常価格690円→フェア価格590円

特盛 通常価格910円→フェア価格810円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

※定食のライスは、大盛･特盛が無料。

※対象メニューをテイクアウトで購入すると、豚汁が通常価格より140円引きの100円で購入できる。

※「新焼き牛めし」は、松屋･松のや併設店、松屋･マイカリー食堂併設店では販売しない。

〈松屋不動の人気メニュー「牛焼肉定食」〉

「牛焼肉定食」は、香ばしくジューシー焼き上げた牛肉に、好みの焼肉のたれを絡めて食べるメニュー。今回は、60周年記念企画第2弾として、使用している牛肉を、上位ランクのグレードに絞り込んだ。

松屋の焼肉のたれは、ポン酢･甘口･バーベキューの3種。なかでも牛焼肉定食におすすめなのが「ポン酢」だという。こだわりの高知県産ゆず果汁を使用した、さっぱりとした後味が特徴で、牛焼肉の旨味を引き立てる。

〈【予告】60周年企画第3弾は『カルビ増量フェア』〉

2026年2月10日10時からは、松屋60周年企画 第3弾として『カルビ焼肉も美味しいお肉で増量フェア』を予定している。詳細は後日発表される。

【対象メニューの画像はこちら】王道の「牛焼肉定食」、ピリ辛の「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、サクッと食べられる「新焼き牛めし」など