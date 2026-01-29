【T-SPARK LIVE】 配信日：2月13日20時 【T-SPARK ZONE CORE】 開催期間：2月14日10時～19時、2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館 10F イベントスペース （東京都千代田区外神田1-15-16） 入場料：無料

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、配信番組「T-SPARK LIVE」と展示イベント「T-SPARK ZONE CORE」の開催を決定した。

配信番組「T-SPARK LIVE」では、ゲストに松風雅也さん、泰勇気さん、えなこさんをお迎えして、実際に商品の企画・開発に携わったタカラトミー担当者とT-SPARKの商品の魅力を伝える配信番組となっており、前半パートでは「トイライズ」「レガシーソウル」「オルタードナノ」「トランスフォーマー」を、後半パートでは「ダイアクロン」「コレカザロ」「スパークフィグ」「メタモルバース」「ゾイド」の新商品をお披露目する。

展示イベント「T-SPARK ZONE CORE」では、「T-SPARK LIVE」で紹介した新商品を最速で確認できるイベントとなっており、新商品に触れて遊べる体験スペースやイベント開催記念のオフィシャルグッズの販売も予定している。

配信番組「T-SPARK LIVE」

展示イベント「T-SPARK ZONE CORE」

