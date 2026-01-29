°¦ÃÎ¸©Æâ³¤±è¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â½ÉÇñ¡Ä2025Ç¯10·î¤«¤éÌó1¥«·î¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×²ñÄ¹¡¦¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡¡À¾ÆüËÜÃæ¿´¤ËÆ¨Ë´À¸³è¤«
Æ¨Ë´Àè¤Î¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢2025Ç¯½©¤ËÌó1¥«·î´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î²ñÄ¹¡¢¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢26Æü¤Ë±âÈþÂçÅç¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¤«¤é±âÈþÂçÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾¤Ç¤âÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¡¹¤È¤·¡¢Æ¨Ë´À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£