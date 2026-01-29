¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¡Ãæ1¡¦Ä¹ÃË¤Î¾×·â¤Î¤ªÊÛÅö¥µ¥¤¥º¹ðÇò¡¡°ìÆü¤Ç¿æ¤¯¤´ÈÓ¤Ï24¹ç¡Ö¿æÈÓ´ï¤â¤¦1ÂæÇã¤ª¤¦¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢»³¸ý¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤ªÊÛÅöÈ¢¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Á¾º¬¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤âÀ¨¤¤Âç¤¤¤¡¢2¥ê¥Ã¥È¥ë¡£Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£2¥ê¥Ã¥È¥ëÊÛÅö¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡»³¸ý¤¬¡Ö2¥ê¥Ã¥È¥ë¡©Ãæ1¤Ç2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤ª¤«¤ººî¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¡È¤¢¡¢¤ª¤«¤º1¸ÄÂ¤ê¤Ê¤¤¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¤«¡×¤ÈÁ¾º¬¡£¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤â¡Ë¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº£¡¢Ãæ1¤Ç¡¢Ìë¤´ÈÓ¤Ç¤´ÈÓ5¹ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Ãæ3¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£º£¡¢¿æÈÓ´ï¤¬2Âæ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿æÈÓ´ï¤â¤¦1ÂæÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ö1Æü¤Ç¤´ÈÓ¤Ã¤Æ²¿¹ç¤°¤é¤¤¿æ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Á¾º¬¤Ï¡Ö24¹ç¿æ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎÌ¤Ë»³¸ý¤¬¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¡Ê¤´ÈÓ¤¬¡ËÍ¾¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅöÄ«9¹ç¿æ¤¤¤Æ¡¢Ìë15¹ç¿æ¤¯¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¡¢¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤ÎÊ¬¤Þ¤¿¿æ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Ìë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿æÈÓ´ï¤â¤ª¤Ã¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÏÉáÄÌ¤Ë°ì¾£¿æ¤¤È5.5¹ç¿æ¤¤ÎÉáÄÌ¤Î¿æÈÓ´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤â¤¦1¸Ä¿æÈÓ´ïÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ¾º¬¡£¤¿¤ÀÂç¤¤¤¿æÈÓ´ï¤Ï¡ÖÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤Ëº¤¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î¿æÈÓ´ï¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¾Ê¥¨¥Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡£Á°¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤â¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥Û¥·¥¶¥¤ÎÎäÂ¢¸Ë»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤Îä¤¨¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï2011Ç¯7·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾¾ë¥é¥ê¡¼¥¿»á¤È·ëº§¤·¡¢12Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£16Ç¯1·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢23Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£