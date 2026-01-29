公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金（2024年度）」によると、2020年から24年までの5年間で、マンションの管理費は約7.5%、修繕積立金は約16.5%上昇しているそうです。では、毎月徴収されるこのお金が、実際どのように管理・使用されているのか――。1級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、マンション大規模修繕の“ありえない実態”を紹介します。

マンション大規模修繕の“ありえない実態”

2013年に築25年の内部リフォームされたマンションを購入して2年目に、抽選でマンション管理組合の理事に選任され、3年目に理事長を押しつけられてしまった。戸数は約150戸の、どちらかといえば大規模に分類されるマンションである。

私の職業は建設会社勤務の技術職で、1級建築士、1級施工管理技士の資格を持つ監理技術者だ。現在の年齢は70歳で、建築現場の施工管理、現場監督を続けて46年目になる。当時私が理事長を押しつけられた理由はそうした経験によるところと、2年目の理事のときにマンション大規模修繕の“ありえない実態”を見てしまったからだ。

理事のときに、第2回大規模修繕後の1年検査の立ち会いをした。そこで見たのは、屋上にできた水たまりと、排水不良で驚くべき形状になってしまった排水ドレーン周りだった。建築の技術屋としては呆れて笑ってしまう状況になっていた。

さらに驚いたのは、工事を監理した建築コンサルタントも、施工・管理をした施工会社も、平然と「これが最良の納まり（仕上がり）です」と工事を完了させ、私の前でもそう言い放ったことである。

この施工会社は現在も売上が500億円を超える大規模修繕工事の業界最大手の業者である。このような会社が素人相手にこんな詐欺まがいのことをしているのかと、同業者（？）ながら愕然とした。

そこで私が理事会で問題を提議したところ、施工会社にその状況を改善させることができた。このことにより、他の理事からどうしても次の理事長を引き受けてほしいと言われ、受けることになった。

マンション管理組合は“大金持ち”だった？

理事長になって最初に驚いたのは、マンション管理組合は大変なお金持ちだったこと、そして管理組合は建築や建物管理について全くの素人だったことである。

管理組合には修繕積立金として3億円近いお金があり、それは住民（区分所有者）から毎月修繕費と管理費を徴収して集まったものである。それなのにその使い方は、修繕積立金は外部のコンサルタントに、管理費は管理会社に丸投げの状態で、特にエレベーターの保守管理費用として5年間で最大1,000万円以上も消えていた。

そして今後の長期修繕計画を確認すると、次の大規模修繕には現在の積立金を全て使うどころか、何千万円もマイナスになるような計画であった。計画の内容も全くする必要のない工事であった。

管理会社がいくら“ずさんな管理”をしようが、まかり通ってしまう現実

管理費の金額が大きくなるエレベーターや受水槽の管理は、管理会社を通じて行われている。保険についてもこの管理会社は同様にずさんであり、建物の評価額を低く抑えた保険に入っていて、大災害に対応していない中身だった。

本来、管理会社は多くのマンションを管理していて様々な情報を入手できるのだから、現状に見合っていない内容を指摘するはずの立場だ。それなのに、していなかった。

こんな対応がまかり通っていた原因は、この理事会に建築や建物施工管理の専門家が不在であったのと、区分所有者である住民の無関心が挙げられる。この無謀な長期修繕計画については即座に中止と再検討を指示し、事なきを得た。

住民から徴収された「巨額の修繕積立金」を狙う“ペテン師”たち

また理事長になり強く感じたことは、修繕積立金や管理費といった巨額なお金を目当てにした詐欺師、ペテン師がウヨウヨしているのが、マンション管理の世界であるということだ。

彼らは法に触れない手段で管理組合からお金を吸い取ろうとしている。そしてその手段は実に巧みだ。

「マンション100年時代」に問われる長期修繕計画の重要性

2009年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行された。基本になったのは、自民党が2007年に政策提言した「200年住宅ビジョン」である。

その名の通り、住宅の寿命を200年にする考え方である。さすがにいきなり200年住宅を作るのは難しいので「長期優良住宅」という名前になったということだろう。また2021年には一部改正された政令が閣議決定され、住宅ローンも50年を提供するところがある。

マンションについても、50年はもちろん、100年の寿命を考えた長期修繕計画でなければならない。実際にコンクリートのマンションにはそれだけの年数に耐えるための技術が備わっている。

しかし、長期計画のための大切なお金を無駄な管理費や修繕で使い果たしてしまい、大事な修繕ができなくなっているのが現状だ。そうなればマンションはスラム化し、マンションの価値が下落してしまう。そのようなことには絶対にしてはいけない。

また、修繕積立金の残高は中古マンションを購入するユーザーに対して明らかにしなければならないことになっているため、そのマンションの価値を決める大きな要因である。



建山 晃

1級建築士