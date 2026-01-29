ビジネスの世界で富裕層から長く信頼され、選ばれ続ける人には共通点があります。それは「守秘義務を徹底できること」と「誰と関わるかを慎重に選んでいること」です。富裕層の人間関係は決してオープンなものではなく、強い信頼で結ばれたクローズドなネットワークになります。そのため、たった一度の不用意な発言や信頼性の低い人物を紹介することが、致命的な信用低下につながります。本記事では、富裕層専門税理士の森田貴子氏による著書『富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える 億万長者になるお金の使い方』（SBクリエイティブ）から、富裕層が重視する「守秘義務」「紹介者責任」「人付き合いの選別基準」を解説します。

守秘義務を守れない「口の軽い」富裕層はいない

守秘義務は、信頼の土台です。

「守秘義務って、本当に大切ですよね」

そう言われても、どれだけの人が「自分事」として受け取れるでしょうか。

社会人になると、「秘密だよ」と口頭で交わしていた子どもの頃の約束が、秘密保持契約書（NDA：Non-Disclosure Agreement）という形式に変わります。

けれど、本質は同じで「聞いたことを勝手に話さない」という、ごく基本的な信頼のルールです。これは、ビジネスでは、法的な約束事として守られるべきものです。

富裕層は守秘義務を守れる人が好きです。

私自身、税理士としてのスタートにあたって徹底して学んだのがこの守秘義務でした。

同じ会社にいても、プロジェクト外の人には話さない。親や友人にももちろん話さない。それはただのルールというより、「信頼を守る姿勢」そのものだと感じています。

最近は、起業や副業を始める人も増え、働き方や人間関係も多様化しています。多様なバックグラウンドを持つ人たちが増えている世の中では、守秘義務に対する理解度にばらつきがあるように思います。長く主婦のコミュニティにいた場合や、会社組織で働いていても守秘義務の重要性を知る場面での経験がない場合、ビジネスにおける「話してはいけないこと」がピンとこないこともあるかもしれません。

けれど、信頼関係を築く上で、守秘義務はとても大切な土台です。ビジネスの現場では、「あの人、ちょっと口が軽いんだよね」と言われるだけで、大切なチャンスを逃すこともあります。

私が再生案件で関わる企業の中にも、「当たり前のこと」が徹底できていない現場は少なくありません。守秘義務を軽視して情報が漏れたり、業界のルールが曖昧なまま放置されていたりすると、やがて会社そのものが信頼を失い、衰退していく――そんな事例をたくさん見てきました。守秘義務は信頼関係を築く上で非常に重要な基盤になることを忘れてはいけません。単なる契約や規則ではなく、「信頼される人かどうか」を判断される無言の基準でもあります。

情報を大切に扱う人は、やがて「信頼」という、目に見えない財産を手に入れます。

付き合う人を変えれば、人生も変わる

「人生をより良く変えたいなら、付き合う人を変える必要がある」

これは耳慣れたフレーズかもしれません。しかし実際にどのような人と付き合うべきなのか、そしてそれがどう自分の収入や人生に影響するのかを真剣に考える機会は少ないかもしれません。

私がこれまで富裕層から学んだのは、「ノウハウを求める思考」がかえって幸せを遠ざけることがある、ということです。短期的な答えを追い求めすぎず、長期的な成長を支える「人との関係性」が、人生のステージを押し上げます。

今の収入や生活の質は、過去に得た知識や経験、そしてそれらをもたらしてくれた「人」の影響によって形づくられています。だからこそ、

本当に人生を変えたいなら、まずは誰と付き合い、どのような場に身を置くかを見直す必要があるのです。

富裕層ほど求める「異なる層との接点」

気づけば、毎日同じ人と話していませんか？

多くの人が似たような生活水準や働き方の環境に身を置き、職場で接する相手も上司・部下・取引先といった限られた枠組みに収まりがちです。

もちろん、その環境の中で誠実に働き、信頼を得て着実に実績を積み重ねることは大切です。ただ、その世界だけにとどまっていては、得られる情報や価値観も似通ってしまう。時に勇気を持って人間関係の枠を超えることが、新しいチャンスや視点を手に入れるきっかけになります。

実際、富裕層ほど「異なる層との接点」があります。仕事を通じて知り合った異業種の人との会話や、普段なら出会わない世代・文化背景の人との交流が、見えない資産──つまり、信用や知識、人脈の広がりにつながっていくからです。枠を超えた人間関係の中にこそ、自分を成長させるきっかけや、未来を切り開く思いがけないヒントが隠されているのです。

「同じ枠の中」にとどまり続けている限り、得られる経験や情報、そして収入にも、ある程度の天井が見えてくるのも事実です。

同じ枠にとどまることが必ずしも悪いということではありません。ただし、「今の環境の延長線上に、どれくらいの未来が待っているか」──そこに気づいた瞬間、見えてくる世界が変わっていくのです。同じ環境に長くいると、差別化された視点や付加価値を生み出すことが難しくなります。今の環境に成長の限界を感じたり、次のステージに進みたいなら、まずは「付き合う人」を意識的に変える必要があります。

一番のおすすめは学び直しと転職です。学びの場に出てみる。転職して新たな業界に触れる。こうした越境学習が、関わる人も世界の広がりも、情報の質も自然と変えてくれます。そして、思考の深さを育ててくれるのです。

仕事で視座を高め、視野を広げることの重要性

また、もしあなたが、金融・資産運用や不動産、教育、ウェルネス業界、コンサルタント、営業など、多様な業界の人と仕事ができる環境にあるなら、チャンスです。違う分野の人や専門家たちと「仕事を通じて」つながることが、結果として世界の広がりにつながっていきます。

私はたまたま10年に一度学校に戻り、学び直しをしながらも、基本的には、外の人と無理につながるというよりも、仕事で成果を出しながら世界を広げてきました。

目の前の仕事を通じて信頼を築き、次のフィールドへ進んでいく。その繰り返しの中で、自然と異なる業界や立場の方々と出会う機会も増えていったのです。多くの異なる業種の経営者、弁護士や会計士、社会保険労務士、司法書士など周辺業務の専門家と接することができる税理士という仕事も大きかったと思います。

プライベートで仲良くなったとしても、その人の仕事ぶりまでは見えません。しかし、金銭や社会的責任も伴う仕事を通じて一緒にプロジェクトを進めたり、何かを共に創りあげたりすると、相手の考え方や価値観の深い部分まで見えてきます。

また、もし、経営者、自営業者のトップ層、会社に属しながらも経営者的な視点で仕事を生み出せる人と関われる機会があるなら、迷わず飛び込むべきです。

これらの人は、仕事をただ処理するのではなく、「何を生み出すべきか」「どう仕組み化できるか」という視点を持っています。話している内容は同じように見えても、背景にある情報のスケールや視座がまったく異なります。

誰と関わるか、どんな環境に身を置くか。

そこには、目には見えにくいけれど確実に「思考の深さ」と「行動の質」を変える力があります。

人間関係が変わり、自分の中に新しい視点が加わると、ニュースが出る前にその兆しを仕事の中で感じ取れることがあります。たとえば、市場の変化や規制の動き、新しいビジネスモデルの登場などを、日々の取引や人との会話から自然に察知できるのです。

つまり「ニュースを読む」だけでなく、「ニュースになる前の流れを読む」ことができる。この違いが、情報の質を分けます。関わる人や置かれる環境が変われば、同じニュースを見ても「ただの一般情報」ではなく、「自分の判断や行動を後押しするヒント」として生きた情報に変わるのです。

年収1億円を超える層の「人付き合いの目利き」

年収1億円を超える層になると、人付き合いの考え方は洗練されます。この層では、「誰と付き合うか」が日々の意思決定と直結し、人間関係はビジネスそのものの一部となります。彼らが共通して持っているのは、情報の量よりも質を重視する姿勢です。大衆的なニュースには触れず、信頼できる情報源や人脈の中からだけ情報を得る。その結果、付き合う人の数は極端に少なくなりますが、一人ひとりが高い信頼と影響力を持つ「本物」です。この層に近づきたいなら、必要なのは見かけではなく提供価値です。

お金を稼ぐ能力よりも、どんな源泉（知識・技術・人脈）を提供できるか。そうした再現性のある価値こそが、彼らにとっての付き合う理由になります。

森田 貴子

株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所

パートナー・税理士