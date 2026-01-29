5歳の男の子の扱い方を分かりすぎてる！お姉ちゃんが弟を車まで連れて行く動画が話題になっている。



【写真】首根っこをギュッ！「犯人を捕まえた刑事のよう」

両手が荷物でふさがった両親のかわりに、「弟をお願い！」」と10歳年下の弟を任された中3の長女さん。5歳の男の子、しかも駐車場という状況で弟の安全を任された長女さんは、首根っこをギュッとつかみ車まで移動。刑事と捕まった人のような“連行スタイル”から、「絶対に離すまい！」と言わんばかりの長女さんの責任感と力強さが伝わる。投稿した2人のママで年の差育児の模様を発信するハンちゃん（hanchan_ikuji）さんに話を聞いた。



――なぜ連行スタイルに？ママの真似でしょうか？



ハンちゃん：私はしたことないんです！ 息子が両手におもちゃ持っていたので、手が繋げず連行スタイルになったのでは？と振り返っています。5歳の男の子なんて手を握ってても振りほどいて駆け出して行きそうなので、私もマネさせてもらおうかなと思います（笑）。



――連行されている息子さんの様子は？



ハンちゃん：従順でした（笑）。10歳離れていると、彼に「反抗」という言葉はありません。姉は絶対です（笑）。



――刑事みたいにキリッとしっかりしてる！と反響が多かったですが、実際は？



ハンちゃん：どちらかと言えば、おっとりしてて優しい子なので、母目線で、この「連行スタイル」のギャップにやられてしまいました（笑）。



――普段の長女さんと息子さんの様子は？



ハンちゃん：長女は普段から弟の面倒を見てくれます。感謝しないとですね。中学でソフトテニス部の部長をしているので、弟にもテニスを教えてくれます。仲が良くて、長女と弟は自宅でもソファでひっついています。このまま弟には優しいお姉ちゃんでいてほしいです。



◇ ◇



SNSでは「手繋ぐぐらいじゃ走って行かれるのが分かってて偉い！」「きっちり結ったポニーテールに立てた襟、もう刑事にしか見えない」「捕まえておくのが1番安全！」「大人しく連行される弟、お姉ちゃんが大好きなんだろうな」などの反響が集まった。育児のカオスを笑いに変える、ハンちゃんの年の差育児の様子は、インスタグラムで発信中。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）