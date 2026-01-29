小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEB コミックサイト「裏サンデー」にて連載中であり、シリーズ累計部数約70万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）のアニメ化が発表された。

【写真】アニメ『日本三國』キャストを見る

本作は文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝の活躍を描いた物語。アニメ化の発表に合わせて、主人公・三角青輝が扇を持つ凛々しい後ろ姿が印象的なティザービジュアルが公開され、第1弾予告映像とメインキャストが発表された。

douga

TVアニメ『日本三國』の制作は『魔法使いの嫁 SEASON2』などを手掛けるスタジオカフカ、監督は寺澤和晃、キャラクターデザイン/総作画監督は阿比留隆彦が務める。

TVアニメ化の発表を受けて、作者の松木いっかは以下のコメントを寄せた。

「本作がモデルにしている三国志には「正史」と「演義」があります。「正史」は三国時代の歴史を記録した書物であり、「演義」は三国時代を舞台とする通俗歴史小説です。「演義」が後世に与えた功績は偉大であり、「演義」のもとに産まれた作品のおかげで私は三国時代という歴史を知り、その沼にハマることが出来ました。本作において、僭越ながら原作を「正史」と捉えるならば、このアニメ日本三國は「演義」の位置付けとなります。既に原作を愛していただいている皆様方には、「正史」には記録が無い良い意味での脚色や解釈、「正史」では絶対に感じることができない動的演出や、色彩感のある美術、声優の皆様が産み出す迫力の演技を是非体感して欲しいです。そして、このアニメ日本三國で初めて本作に触れ、好きになってくださった方は、是非とも「正史」を手に取り読んでいただければ嬉しく存じます。「正史」と「演義」を対照し、ファン同士で語らうのも三国志の醍醐味であるように、垣根を越えて本作をより多くの皆様に愛していただければ幸いです」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）