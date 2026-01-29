カワセミがカモのヒナに“狩りの腕前”を見せつける！ ヒナの目を釘付けにする名ハンターっぷりを披露
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『本物の狩りを子カモに見せつけるカワセミ』という身近な生き物語さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
小さなハンターたちの捕食シーン カルガモのヒナ vs カワセミ！ 可愛らしい見た目とは裏腹に、カルガモのヒナたちは生まれた直後から立派なハンター。 水面の虫を見つけては、器用にパクッと捕食します。 そこへ、同じく小さなハンター・カワセミが登場。 鮮やかな飛び込みで魚を捕まえるその姿に、ヒナたちも一瞬びっくり！ ヒナもカワセミも体のサイズは似ていますが、どちらも生きるために真剣。 可愛くてかっこいい、小さな捕食者たちの記録です。
投稿者の身近な生き物語さんが、カルガモのヒナが獲物を捕まえる瞬間をとらえました。
カルガモのヒナは一気に加速。水面を進む小さな虫との距離を縮めます。
近くに来たところで大きく口を開けてパクリ！ 狩りの成功です。
こちらのヒナはのんびり1羽で泳いでいると……
すぐそばを弾丸のようなスピードの何かが飛び込みました！ 大きな水しぶきにヒナが驚いたように振り返ります。
水の中から現れたのは、鮮やかなオレンジとブルーが印象的なカワセミです。
木陰にもいるカルガモのヒナ。
そのすぐそばに、木の枝からカワセミが飛び込んできます。
この木陰はカワセミの漁場のようで、何度も飛び込んでいました。
ヒナが近くに何羽いようと、気にせず魚を狙い続けるカワセミです。
カワセミの名ハンターっぷりが目立ちますが、身近な生き物語さんによるとカルガモのヒナも生まれた直後から立派なハンターだそう。
この3羽はきょうだいでデッドヒートを繰り広げながら獲物を捕まえています。
こちらの2羽も激しいです。
一方カワセミ。高い所から水面の様子を見ています。
グッと身をかがめると……
大きく翼を広げて飛び出し、獲物を捕らえてすぐさま戻ってきました。
そうしてエサを飲み込むと、再び前を向きます。古英語の「cyng-fiscere」（王の魚を捕る人）に由来するkingfisherの名を持つカワセミ。さすがの貫禄です。
カルガモのヒナとカワセミ。いずれ劣らぬ名ハンターぶりを見せてくれました。ぜひ動画でそのスピーディーな狩りをご覧ください。
視聴者のコメント
・！？
・早いｗｗｗ
・去っていくカワセミを視線で追ってるね
・かわいい